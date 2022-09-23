Благодійний осінній ярмарок організували студенти-першокурсники у Західноукраїнському національному університеті. Дівчата і хлопці приготували солодощі, різноманітне печиво та сувеніри. Виручені кошти спрямують на потреби бійців.

Студентка Анастасія бере участь в такому ярмарку вперше. Дівчина приготували тістечка.

«Ми з подругами готували разом. Також нам допомагали мами. Напекли багато різних тістечок. Наші відвідувачі дуже швидко їх розкупили. Вдячні організаторам за такий хороший ярмарок, до якого могли долучитися всі першокурсники університету. Це такий перший досвід. Кожен зробив те, що зміг. Ми зібрали невеличку суму коштів, які передамо на потреби Збройних Сил».

Виручені на осінньому ярмарку кошти студенти спрямують для придбання військової амуніції українським захисникам, а зокрема – зимового одягу.



