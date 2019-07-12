Ми вже розповідали про знахідки тернопільських студентів-істориків під час практики. Вони виявили групове поховання часів комарівської культури епохи бронзи.

Наразі стало відомо, що у могильнику зберігалися останки п’ятьох людей.

«Це унікальне поховання Комарівської культури епохи бронзи, розкопане студентами-археологами. Скронева підвіска, шийна гривна, шпилька для плаща та ножний браслет на жіночому скелеті і лише невелика мисочка біля чоловічого. А між ними – дитячий скелет. І ще два в ногах», – зазначає доцент ТНПУ ім. В. Гнатюка Володимир Кіцак. Загалом під час практики студенти-археологи виявили чотири давньоруські поховання. Три з яких були типовими, – розповідають історики. А останнє виявилося унікальним. «Курган був невеликим за розмірами. У похованні були знайдені останки дитини. Також у могильнику знаходилися інші речі».

Нагадаємо, розкопки проводилися поблизу села Кордишева Шумського району. Там проходили практику п’ятнадцять студентів, а також працювало двоє археологів. Їхні знахідки досить вагомі на науки.

Софія Романська