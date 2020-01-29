Студенти педагогічного університету організували благодійну акцію, щоб допомогти «Малятку». Хлопці та дівчата придбали для дитячого будинку меблі, а також солодкі подарунки для його вихованців.

Організував благодійну акцію студентський актив ТНПУ імені Володимира Гнатюка.

«Дехто вперше в житті відвідав дитячий будинок. З’явилося велике бажання допомогти, зробити щось добре для діток. От і ми оголосили про збір коштів і за ці гроші дещо придбали для цього закладу. Ми дякуємо кожному, хто долучився до акції і подарував дітям радість», – розповідає учасник акції Михайло.

Студентський актив закупив дві парти, шведську стінку, солодощі. Ці речі передали у користування дитячому будинку. Благодійну акцію студенти приурочили до Різдвяних свят.

Софія Романська