Оригінальний календар «Тернопільщина туристична» на 2023 рік створили у Тернополі.

Це спільний проект Департаменту культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації і Головного управління ДСНС у Тернопільській області. Для кожного місяця є фотографії, на якій спецтехніка та співробітники ДСНС показані на фоні унікальних туристичних локацій нашого краю.

– Тернопільщина стала другою домівкою для десятків тисяч громадян України, чиє звичне життя зруйнували російські окупанти, – розповіли у Службі порятунку. – Сьогодні тут діють десятки реінтегрованих підприємств, евакуйованих з територій захоплених ворогом та проходять лікування й реабілітацію чимало військовослужбовців. Аби ознайомити мешканців та гостей краю з історичними, культурними та природними особливостями Тернопільської області Головне управління ДСНС спільно з Тернопільською обласною військовою адміністрацією випустило іміджевий календар на 2023 рік. На сторінках видання рятувальники поєднали традиційну для Служби порятунку тематику з туристичними родзинками Тернопілля. Календар об’єднаний гаслом «Подорожуй безпечно!».

Кожна сторінка календаря містить назву туристичного об’єкту та розповідає чому його варто відвідати. Також є QR-код за допомогою якого можна більше дізнатися про кожну локацію. До календаря увійшли зображення: Тернопільський, Збаразький, Вишнівецький, Скалатський, Теребовлянський та Кременецький замки, костел Святого Станіслава в м. Чортків, Тернопільська Надставна церква та Марійський Духовний центр в Зарваниці, Дністровський каньйон, Джуринський водоспад та унікальні печери Тернопільської області.