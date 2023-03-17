Сім нових автоцистерн отримали тернопільські рятувальники 16 березня. Їх придбали за державні кошти.

Ці автомобілі обладнанні на базі шасі Ford 1833 СС 4х2, укомплектовані найсучаснішим оснащенням. Як зазначають у Службі порятунку вони допоможуть швидко та ефективно вирішувати завдання, спрямовані на захист людей і їхнього майна від пожеж та інших надзвичайних подій.

– Автомобілі можуть перевозити до місця пожежі 5 тонн води та 500 літрів піноутворювача і вже невдовзі стануть до бойового розрахунку пожежно-рятувальних підрозділів області, – розповіли у Головному управлінні ДСНС у Тернопільській області.

У Тернопільській обласній військовій адміністрації зауважують, що значний відсоток автопарку спеціальних пожежно-рятувальних автомобілів відпрацював свій ресурс. Багато техніки знищили вороги, яку Тернопільщина відправляла до східних областей на допомогу колегам.

Тепер, техніку, яка вивільниться після поповнення матеріально-технічної бази, передадуть територіальним громадам для створення та забезпечення місцевих пожежних команд, яких в області є 42. А нову спецтехніку розподілять між пожежно-рятувальними підрозділами області.

Окрім автомобілів, рятувальники також отримали від меценатів 15 генераторів і 30 обігрівачів. Це вже друга частина допомоги. В лютому область отримала 4 дизельні теплові гармати непрямого нагріву. Це обладнання буде використане для облаштування пунктів незламності, а також для обігріву особового складу пожежно-рятувальних підрозділів під час роботи за низьких температур.

Керівництво та працівники Служби порятунку висловлюють щиру вдячність Берегівській районній Мальтійській службі допомоги, ТОВ «Медіпрайм», Валерію Сухарському та всім небайдужим, хто допомагає рятувальникам берегти життя українців.