Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно 56 депутатів Держдуми РФ за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України).

За даними слідства, у лютому 2022 року депутати Державної Думи Російської Федерації вчинили комплекс взаємоузгоджених умисних дій з метою зміни меж території України, спрямованих на незаконне визнання так званих «ДНР» та «ЛНР», а також прийняли рішення про співробітництво і взаємну допомогу між РФ і цими псевдоутвореннями. Вказані злочинні рішення і їх реалізація призвели до вторгнення країни-агресора в Україну, масової загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Завершено заочне досудове розслідування, що здійснювали слідчі УСБУ в Тернопільській області.

За вчинення вищевказаних злочинів Кримінальний кодекс України передбачає максимальне покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.