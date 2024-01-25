Масштабну спецоперацію із затримання членів злочинної організації, які торгували важкими наркотиками і психотропними речовинами в країнах ЄС, провели понад 100 тернопільських правоохоронців.

Про це повідомив начальник Нацполіції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко. За його словами, нелегальний «бізнес» за цінами «чорного ринку» приносив наркоторговцям щомісяця понад 20 мільйонів гривень.

Фігуранти розгорнули незаконну діяльність не лише в Україні, а й за кордоном – налагодили канал збуту наркотиків до однієї з країн Європи. У злочинній організації «працювало» шестеро осіб.

«Кожен мав чітко розподілені ролі: організатори закуповували сировину, двоє людей виготовляли наркотики, а інші відповідали за збут та доставку «товару» клієнтам. За місяць вони виготовляли у спеціально облаштованих лабораторіях та продавали близько 40 кілограмів психотропу. Шістьох фігурантів кримінального провадження затримали відповідно до статті 208 КПК. Їм усім оголосили підозру згідно з п’ятьма статтями Кримінального Кодексу: ч 4 статті 28, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 та ч. 1-2 ст. 255 ККУ», – розповів Сергій Зюбаненко.

Правоохоронці одночасно провели 34 санкціонованих обшуки на території п’яти областей України. У «бізнесменів» вилучили понад 500 кг прекурсорів, з яких можна було б виготовити близько мільйона доз психотропних речовин. Також у них виявили «товару» та обладнання на понад 6 мільйонів гривень.