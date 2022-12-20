“Робити добрі справи легко — слід просто не бути байдужим”, – зазначають у патрульній поліції Тернополя.

У суботу, під час снігопаду, патрулюючи на автодорозі М-30 Стрий — Ізварине, поліцейські Ірина Бучак та Роман Місюра побачили на узбіччі розгублену жінку, яка намагалась зупинити попутний транспорт. Охоронці порядку зупинилися та запитали громадянку, чи не потрібна їй допомога, адже на вулиці дуже холодно та засипає снігом. Жінка надзвичайно зраділа допомозі, розповіла, що дуже змерзла, поспішає до Тернополя, але, через несприятливі погодні умови, маршрутний транспорт не їздить. Інспектори заспокоїли громадянку, зігріли в теплому службовому автомобілі та допомогли добратися до міста.

Нагадуємо: задля спокою, безпеки та тепла, в місті працюють пункти обігріву та Незламності. Туди можна звернутися, щоб приготувати теплий чай, підзарядити мобільні пристрої чи скористатися безкоштовним інтернетом. Знайти найближчий для себе пункт можна на сайті nezlamnist.gov.ua.

“Патрульна поліція стежить за безпекою в місті та області, аби прийти на допомогу громадянам, які того потребують.

Бережіть себе та своїх близьких”, – зазначають у патрульній поліції.