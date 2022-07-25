Тернопільські патрульні надали першу домедичну допомогу громадянці, яка постраждала внаслідок ДТП.

Учора, близько 15-ї години інспектори отримали повідомлення про ДТП з потерпілими на виїзді з міста Тернопіль за участю вантажівки та легкового автомобіля.

Не гаючи ні хвилини, поліцейські Володимир Палій та Андрій Мартинюк прибули за потрібною адресою й подалися на допомогу громадянам. Найбільше постраждала пасажирка легкового автомобіля: жінка мала розбите обличчя та відкритий перелом ноги. Інспектори наклали на кінцівку джгут, зупинили кровотечу та промили громадянці обличчя. Вона була при тямі, тож патрульні весь час спілкувалися з нею, аби вона не втратила свідомість.

Оперативно на місце прибула й карета швидкої, лікарі забрали потерпілу до лікарні. Всі обставини автопригоди встановлюватиме слідство.

Патрульні наголошують про відповідальність за кермом, необхідність неухильно дотримуватись вимог дорожніх знаків, швидкісного режиму та слідкувати за дорожньою обстановкою.