Антидронний пристрій для українських військових розробили науковці Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Координував дослідження доктор технічних наук Валерій Федорейко.

Антидронний пристрій вже передали українським захисникам. На передову його доставлять тернопільські волонтери. Як зазначив Валерій Федорейко, систему боротьби з ворожими дронами перед відправленням протестували на полігоні. Далі вона служитиме на фронті.

«Модернізований радіоелектронний пристрій показав результати в 2-3 рази ефективніші за наявні аналоги. Він більш, як на 400 тис. грн дешевший за наявні системи. Цей пристрій створила інженерно-конструкторська група тернопільського педуніверситету під координацією нашої громадської ради».

Також українським військовим з Тернопільщини передали квадроцикл. Його зможуть використовувати українські бійці на фронті.