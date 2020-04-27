Дві госпітальні бази у Тернополі, в яких лікують хворих на коронавірус, забезпечені необхідними захисними засобами на місяць. Це лікарня швидкої допомоги та міська дитяча лікарня.

У цьому запевнив начальник управління охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Василь Даньчак.

Наразі в інфекційному відділені лікарні швидкої допомоги перебуває два десятки пацієнтів, з них п’ятеро — тернополяни, решта з районів області, – повідомив під час оперативної наради штабу боротьби з коронавірусом Василь Даньчак. У міській дитячій лікарні поки що нема пацієнтів.

“За даними наших сімейних лікарів, у Тернополі в самоізоляції перебуває 478 пацієнтів. На жаль, у лікарні швидкої допомоги 19 квітня мали летальний випадок, з міста Почаєва була переведена пацієнтка вкрай у тяжкому стані, наші медики вжили всіх необхідних заходів, але випадок закінчився летально. Наші лікувальні заклади забезпечені засобами індивідуального захисту на 1 — 2 місяці. Ми надалі продовжуємо проводити тестування, станом на сьогодні продовжуємо тестування екстреної медичної допомоги”.

Додамо, на обсервації у третій лікарні Тернополя перебуває 18 пацієнтів, з них 13 — мешканці міста Тернополя. Усі вони перед Великоднем повернулися із-за кордону.

Софія Романська