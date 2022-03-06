Тернопільські депутати звернуться до президента США і керівників країн НАТО

Позачергову чотирнадцяту сесію міської ради скликав міський голова Сергій Надал. Відбудетья вона 6 березня о 13.00 в режимі відеоконференції.

На порядок денний пленарного засідання винесено одне питання: «Про звернення Тернопільської міської ради до Президента США, Президента Франції, Канцлера Німеччини, Прем’єр-міністра Великобританії, Генерального Секретаря НАТО, урядів та парламентів країн-членів НАТО, послів та дипломатичних корпусів усіх держав НАТО щодо підтримки прохання Президента України Володимира Зеленського про закриття неба над Україною».

Подібне звернення до керівників США, Франції та Німеччини 5 березня зробили голова облради Михайло Головко та уповноважені представники фракцій облради.

Пленарне засідання позачергової сесії Тернопільської міськради транслюватимуть у мережі Інтернет.