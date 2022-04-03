Гуманітарну допомогу у гарячі точки бойових дій у південно-східних регіонах доставляють тернопільські благодійники. Зокрема, вони відвозять до найбільш постраждалих областей продукти, засоби гігієни та медикаменти.

На Тернопільщині об’єдналися церкви задля допомоги постраждалому населенню від окупантів. Вони регулярно відправляють гуманітарні вантажі у південно-східні регіони.

“Сьогодні знову автобуси пішли на схід. Дякую усім церквам об’єднання і діаспори, хто жертвує і долучається до цієї праці. Вантаж доставляється в найбільш гарячі точки бойових дій. Продукти, медикаменти, дитяче харчування, засоби гігієни та інші потрібні речі відправляємо постраждалим. Віримо в Божу поміч і Божу милість”, – зазначив єпископ обласного об’єднання церкви християн віри євангельської Віталій Яцюк.

Підтримують ініціативу тернопільських церков благодійники із-за кордону. Вони допомагають коштами та гуманітарними вантажами.