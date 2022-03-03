Вареники для українських захисників ліплять тернопільські актори.

Волонтерський пункт облаштували в Тернопільському академічному українському драматичному театрі ім. Тараса Шевченка.

Ліпити вареники для українських воїнів збираються актори та інші працівники театру. Також вони приносять продукти та інші речі. «Дякуємо, що підтримали таку нашу ініціативу. Заради наших військових-котиків ми готові робити вареники ще і ще, бо це найменша подяка, яку ми можемо для них зробити. Вони – наша сила. Дякуємо їм. Разом – ми сила! Все буде Україна», – зазначила волонтерка Юлія Небесна.

Національну страву у готовому вигляді волонтери доправлять українським воїнам. Жителів громади просять долучатися до волонтерської ініціативи, приносити продукти та готувати страви для українських захисників.