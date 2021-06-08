Оригінальні листівки створює тернополянка Людмила Чеховська. Дівчина реалізовуватиме їх, щоб зібрати кошти на притулок для тварин.

Зоозахисники у Тернополі опікуються десятками бездомних тварин. Постійного приміщення для їхнього утримання у Тернополі немає. Відтак волонтери намагаються різними благодійними заходами зібрати кошти та спорудити притулок для чотиролапих.

“Ці листівки, на котрі мене надихнув мій улюблений аніме-серіал дитинства і наша киця Луна, я оцифровую і надіюсь найближчим часом роздрукувати, аби реалізовувати в рамках збору коштів на приміщення для центру допомоги тваринам у Тернополі для БФ “Faithful Friends – Вірні Друзі”. Їм важко збирати кошти на притулок, маючи постійні витрати на поточних підопічних. Вартість однієї роздрукованої листівки формату — 20 грн. При замовленні великої кількості листівок – можлива доставка “Новою Поштою” по всій Україні. Також виставляю на аукціон два оригінали, власноруч намальовані, можливо комусь приглянуться. Стартова ціна — 40 грн”.

Як повідомили у благодійному фонду “Вірні друзі”, на притулок для тварин волонтери вже зібрали 194,693 грн. Підтримати збір коштів закликають небайдужих жителів краю.