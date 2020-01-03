Напередодні Нового року маленькі пацієнти обласної дитячої лікарні отримали апарат штучної вентиляції легень (HAMILTON – C3) на суму 1235850 грн та пульсометр Rad на суму 37850 грн (або – на суму майже 1 млн 300 тис грн.).

Такий подарунок для потреб відділення інтенсивної терапії новонароджених комунального некомерційного підприємства «Тернопільська обласна клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради зробила благодійна організація «Всеукраїнський благодійний фонд «Допомагати просто» Приватбанку.

Апарат штучної вентиляції легень належить до класу сучасних дихальних апаратів, який забезпечить довготривалу штучну вентиляцію немовлят, використовується для інвазивної і неінвазивної вентиляції легень у новонароджених дітей. Він збільшить у рази можливість надавати реанімаційну медичну допомогу найменшим діткам, одразу після народження. Відтак рятуватиме багато маленьких життів.

Протягом року штучної вентиляції легень потребують 40-50% немовлят, які перебувають на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. Це 80-90 новонароджених діток.

Обласна дитяча лікарня відчувала гостру потребу у такому високотехнологічному обладнанні. Необхідність у ньому зросла в рамках реалізації медичної реформи.

– Тернопільщина щиро вдячна за такий актуальний подарунок. Адже немає нічого ціннішого ніж життя людини, а надто дитяче життя. Подарована апаратура сприятиме якіснішій та швидшій медичній допомозі маленьким тернополянам.

Маю зазначити, що це далеко не перша доброчинна акція Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Допомагати просто» Приватбанку, який опікується Тернопільською обласною дитячою лікарнею. Для потреб цього лікувального закладу Благодійною організацією «Всеукраїнський благодійний фонд «Допомагати просто» Приватбанком протягом 2017-2018 рр. було надано медичне обладнання для клінікодіагностичної лабораторії, а саме гематологічний аналізатор для визначення гематологічних показників крові та центрифуги, пульсоксиметр та шприцевий інфузійний насос.

Тож ще раз висловлю велику подяку від усієї області та від себе особисто за турботу, а ще маю надію на подальшу співпрацю у наданні гуманітарної допомоги для закладів охорони здоров’я та закладів соціального спрямування Тернопільської області, – наголосив голова обласної ради Віктор Овчарук.