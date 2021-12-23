Черговий факт шахрайства задокументували правоохоронці Тернопільщини.

Цього разу від рук невідомого потерпіла жителька Кременця. На неї аферист оформив кредитні зобов’язання на суму понад 22 тисячі гривень.

Жінка розповіла поліцейським деталі події. До неї зателефонував невідомий чоловік та представився оператором мобільного зв’язку. Під приводом покращення мобільного інтернету, аферист дізнався чотири цифри, які надійшли їй на телефон. Згодом вона отримала сповіщення про оформлення на її ім’я двох кредитів на загальну суму 22 400 гривень.

Відомості про злочин працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190(шахрайство) Кримінального кодексу України.