Черговий факт шахрайства задокументували працівники Тернопільського районного управління поліції вчинений щодо мешканця обласного центру. Після спілкування з додзвонювачем з його карткового рахунку зникла чимала сума.

Потерпілий розповів правоохоронцям обставинам події: до нього зателефонував невідомий та представився співробітником фінустанови. Він зазначив, що в банківській системі відбувається перепис інформації й аби не відбулося автоматизоване блокування рахунку, необхідно зазначити персональні дані. 54-річний чоловік зробив те що його попросили. Однак за деякий час він отримав сповіщення про списання заощаджень в розмірі 28500 гривень.

Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч.1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.