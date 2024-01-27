До співробітників Кременецького райвідділу поліції надійшло повідомлення від 68-річного жителя райцентру про те, що невідома особа шляхом обману викрала з його банківської картки понад 12 тисяч гривень.

Як встановили правоохоронці, гроші з картки чоловіка зникли після спілкування з телефонним незнайомцем, який представився працівником банку. Пенсіонер під час розмови повідомив свої персональні дані. Після цього отримав повідомлення про списання коштів з картки.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають заходи для встановлення особи афериста.