Телефонний дзвінок обійшовся тернополянці у майже 150 тисяч гривень

148 тисяч гривень зникло з банківського рахунку тернополянки. Зловмисник представився співробітником мобільного оператора, отримав доступ до електронного гаманця жінки й зняв кошти.

Співробітники Тернопільського районного управління поліції з’ясували, що потерпіла довірилася співрозмовнику і погодилася дистанційно замінити сім-карту, яка начебто згодом працювала би з перебоями. Жінка виконувала всі телефонні вказівки, зокрема назвала код з смс-повідомлення для підтвердження банківської операції. За лічені хвилини вона отримала сповіщення про списання грошей з усіх банківських рахунків.

Слідчі здійснюють розслідування в рамках кримінального провадження передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці розшукують шахрая і звертаються до мешканців області не повідомляти жодної інформації невідомим особам.