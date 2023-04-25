Черговий факт шахрайства задокументували працівники Кременецького районного відділу поліції вчинений щодо мешканця одного із місцевих сіл. Після спілкування з додзвонювачем з його карткового рахунку зникла чимала сума.

Потерпілий розповіла правоохоронцям обставинам події: до нього зателефонував невідомий та представився співробітником фінустанови. Він зазначив, що в банківській системі відбувається перепис інформації й аби не відбулося автоматизоване блокування рахунку, необхідно зазначити персональні дані. Чоловік 1962 року народження зробив те що його попросили. Однак за деякий час він отримав сповіщення про списання заощаджень в розмірі 46500 гривень.

Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.