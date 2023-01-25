Нагрудні знаки різного напряму займають велику область фалеристики та є предметом гордості багатьох збирачів. Масове виробництво та популярність значки отримали за часів Союзу. Це створило величезний асортимент виробів для цілих поколінь колекціонерів.

Час іде, змінюється історія, з’являються нові медалі, відзнаки, розробляються інноваційні технології їх виробництва. Компанія Герольдмайстер багато років успішно представляє свої інтереси на ринку України та вважається одним із найкращих підприємств з виробництва медалей, орденів та значків.

Особливості виготовлення значків

Майже у 100% випадків за часів СРСР виготовлення різних моделей значків було прерогативою державних, офіційних організацій. Вони випускали на ринок практично все: від шкільних, студентських комплектів до військових відзнак. У сучасній Україні провідним підприємством зі створення сувенірно-нагородної продукції є компанія Герольдмайстер.

У нашому штаті працюють високопрофільні майстри, які в тонкощах знають специфіку виготовлення значків, ми використовуємо такі технології:

Метод лиття. Методика полягає у заповненні певної ливарної форми (модель для відливання виготовляється за ескізами заздалегідь) рідким металом. Після застигання маси під тиском майбутній значок витягується і проходить фінальну обробку. Метод травлення. Спосіб, що дозволяє досягти максимально високого рівня деталізації найдрібніших елементів. Як база використовується спеціальна пластина-заготівля зі збільшеною зовнішньою кромкою. Усі необхідні за дизайном поглиблення акуратно витравлюються (для цих цілей застосовується кислота). Потім у ці місця заливається емаль. Травлення — єдиний спосіб, за допомогою якого можна досягти плавного переходу в малюнках та ідеальної їх деталізації. Метод штампування. Найбільш поширена методика, що дозволяє оперативно виготовляти значки будь-якого опту. При етапах штампування застосовують різні види металу, використовуються рідкі, холодні або м’які емалі. Може застосовуватись і піскоструминна обробка під тиском. Сам значок проводиться шляхом надання заготовки бажаної форми за допомогою потужного пресу. Як фінішне покриття після виливки для даної методики в основному використовується епоксидна (оптична) емаль.

Яким саме способом виготовлятимуться значки на ваше замовлення, залежить від бажаної партії виробів, складності їхнього дизайну. Попередньо дизайнерами компанії розробляється ескіз майбутнього значка, що йде у виробництво лише після узгодження макета із замовником. Усі нюанси виготовлення партії обговорюються з нашими менеджерами на етапі консультування та фіксуються у договірних зобов’язаннях.

Які метали застосовують у виробництві значків за методикою лиття

Методика лиття, яка активно використовується при створенні нагород, орденів, медалей, брелоків та значків є найстарішим способом їх створення. Цей технологічний процес базується на заповненні отворів попередньо підготовленої ливарної форми розплавленим металом для подальшого затвердіння.

У виробництві нагородної продукції методом лиття можуть використовуватись різні види металів:

латунь;

золото 375, 585, 750 та 999 проби;

срібло 750, 929 та 960 проби.

Вибір металу залежить від особливостей виробництва та обумовлюється складністю роботи (розробленого дизайну) та виділеного замовником бюджету на виробництво. Технологія лиття особливо рекомендована за необхідності створення нагород з яскравим та чітким 3D-рельєфом. Дана методика незамінна при виготовленні знаків великого та об’ємного розміру складної форми та наскрізними отворами.