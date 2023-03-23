Сьогодні вранці, під час повітряної тривоги, на смартфони багатьох мешканців краю надійшло повідомлення з незрозумілими символами.

У Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області оприлюднили роз’яснення з цього приводу.

“Шановні тернополяни. Багато з вас стурбовані повідомленням, котре 23 березня близько 10-ї ранку надійшло на ваші мобільні телефони та супроводжувалось сигналом сповіщення про надзвичайну ситуацію, від ДСНС.

Повідомляємо, що для хвилювання немає підстав. Під час повітряної тривоги, в Тернопільській області в рамках проведення дослідної експлуатації було запущено систему оперативного інформування населення за рішенням Тернопільської ОВА. Під час запуску оповіщення сталась технічна помилка, через яку текст сповіщення некоректно відображався на смартфонах населення. При виявленні помилки розсилку сповіщення було припинено. На даний час фахівці ОВА спільно з операторами мобільного зв’язку та фахівцями ДСНС опрацьовують розв’язання даної проблеми”, – повідомили у ДСНС.