13 березня завершилися XIII зимові Паралімпійські ігри 2022 у Пекіні. Українська збірна команда у складі 20 спортсменів показала на них вражаючі результати.

За дев’ять змагальних днів вони виграли 29 медалей: 11 золотих, 10 срібних та 8 бронзових. У загальному заліку українська збірна посіла друге місце.

Наш земляк Тарас Радь у скарбничку перемог українців додав три медалі: дві срібні та бронзову. В перший день Паралімпіади, 5 березня, він став другим у біатлоні на дистанції 6 кілометрів. Пізніше спортсмен зайняв третє місце в біатлоні на середній дистанції сидячи. Ще одну срібну медаль Тарас Радь виграв в індивідуальній гонці на дистанції 12,5 кілометрів у класі сидячі.

Тарас Радь – заслужений майстер спорту України, вихованець Тернопільського регіонального центру «Інваспорт», студент факультету фізичного виховання ТНПУ.