Начальник поліції Тернопільщини Олександр Богомол роз’яснив, чому при рейдах працівників військомату, які вручають повістки, їх супроводжують працівники поліції.

“Ніхто з поліцейських нікому не заломить руки і силою не запхає кудись в якийсь автобус, або безпідставно застосує там силу чи спецзасоби, – відзначив Олександр Богомол, начальник поліції Тернопільщини. – Ми беремо участь в процесі, коли військові роздають повістки, до нас військомат звернувся за допомогою в забезпеченні громадського порядку. Тому що поліцейський, згідно закону про Національну поліцію, має право звернутися і попросити не порушувати громадський порядок, не матюкатися, не проявляти фізичну активінсть відносно інших людей, тим більше, відносно військових, тому, поліцейські завжди присутні при таких випадках, в більшості присутні при таких випадках, але це є гарантія і для людей, що ні військові не перевищать свої повноваження, поліцейські всі присутні з бодікамерами, які включаються у випадку якихось конфліктних ситуацій”.

За словами правоохоронця, зараз мобілізація триває і правоохоронці присутні разом з працівниками військомату тільки для охорони громадського порядку.

“Зараз проводиться дальше мобілізація. Цей процес мусить відбуватися. Ми розуміємо, що наша Батьківщина потребує захисників, тим більше, в нас дуже багато поранених і втрати в нас є досить великі втрати. Ми всі розумні люди, ми розуміємо, що якщо 100 тисяч росіян загинуло, в цій війні, то наших також людей багато загинуло. Не будемо про цифри говорити. І є багато людей, які готові йти захищати, але коли їх покличуть. Кличуть їх військові, а поліцейські при цьому забезпечують громадський порядок. Така наша робота і ми мусимо її виконувати”, – розповів Олександр Богомол.

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Джерело: Тернополяни