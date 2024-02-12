Так “виховував”, що переламав ногу: співмешканець матері жорстоко побив маленьких дітей

Двоє малолітніх дітей опинилися в лікарні з чисельними травмами. У нанесенні тілесних ушкоджень дітям поліцейські підозрюють співжителя матері.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від лікаря екстреної медичної допомоги про те, що в обласну лікарню госпіталізовано двоє малолітніх дітей, 2020 та 2023 років народження. В обох хлопчиків медики діагностували чисельні множинні гематоми, а в старшого – ще й перелом стегнової кістки.

Як встановили поліцейські, «вихованням» дітей займався житель Тернопільського району, 2000 року народження. Мати – жителька Закарпатської області залишила їх на співжителя, а сама майже три місяці тому поїхала за кордон.

Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу.

Зловмисник жорстоке ставлення до дітей заперечує. Малолітні на даний час госпіталізовані, встановлюються обставини, проводиться перевірка.