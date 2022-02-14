В Тернополі все спокійно: у міськраді обговорили ситуацію з військовими і правоохоронцями

Міський голова Сергій Надал провів нараду із силовиками та правоохоронцями щодо безпеки та територіальної оборони. Усі учасники наради повідомили про те, що працюють у звичному режимі і закликали жителів громади зберігати спокій та критично оцінювати інформацію, яку вони отримують.

Керівники Тернопільського гарнізону, бригади територіальної оборони, Національної гвардії у Тернополі, Тернопільського районного управління поліції, Тернопільського районного управління ДСНС в Тернопільській області, управління СБУ в області під час наради повідомили, що працюють у штатному режимі, і розпоряджень щодо підвищення боєготовності або посиленого варіанту несення служби не отримували.

Командир 105-ої окремої бригади територіальної оборони, підполковник Фоменко зауважив, що з 1 січня 2022 року у структурі ЗСУ було створено сили територіальної оборони України ЗСУ. Відповідно, в кожній області формуються окремі бригади територіальної оборони, як структурні підрозділи ЗСУ.

– Вони складаються з окремих батальйонів територіальної оборони, – сказав підполковник. – У нашій області ця бригада функціонуватиме у такому складі: управління і 4 окремі батальйони, які розмістяться у кожному районі і в обласному центрі. Зараз йде активна робота щодо комплектування цих підрозділів.

Тернопільська поліція працює у звичному режимі, але керівництво прийняло рішення збільшити кількість нарядів на території Тернополя за рахунок сил патрульної поліції, Нацгвардії, а також Тернопільського районного управління поліції.

– На випадок зміни ситуації у країні чи місті у нас є визначений алгоритм дій, як по законодавству, так і за нашими внутрішніми документами, – каже Сергій Осадця, начальник Тернопільського районного управління поліції. – Щоденно ми відслідковуємо ситуацію, зокрема по зоні обслуговування. Також збільшили кількість нарядів на території прилеглій до залізничного вокзалу та автовокзалу, де потік громадян більший, провели робочі зустрічі з керівниками цих об’єктів та представниками ТРЦ. Ми готові до виконання будь-яких завдань, але на даний час ситуація спокійна, без посиленого варіанту несення служби.

Начальник управління надзвичайних ситуацій міськради Андрій Поліщук нагадав, що на території ТМТГ є 92 захисні споруди та 127 найпростіших укриттів. Зараз їх позначають табличками і розміщують до них вказівники. Також на випадок небезпеки підвальні приміщення житлових будинків приводять в належний санітарний стан.

За результатами наради міський голова Сергій Надал дав декілька доручень: забезпечити цілодобову подачу освітлення на вулицях; перевірити і обстежити всі камери відеоспостереження на предмет їхньої справності; пришвидшити роботу по маркуванню захисних споруд, завершити роботу по очищенню і підготовці підвалів; перевірити систему оповіщення, в тому числі ту, яка розміщена на зупинках громадського транспорту. Він також повідомив, що у бюджеті міста передбачена достатня сума коштів, яка при необхідності буде надана батальйону територіальної оборони чи будь-якому іншому силовому підрозділу чи правоохоронному органу.