Син поліцейського, який на службовому автомобілі батька збив дівчину, таки сидітиме в тюрмі

Водій, що вчинив ДТП і залишив потерпілу без допомоги, таки сидітиме 3 роки за ґратами.

Апеляційний суд Тернопільської області не задоволив апеляційну скаргу захисника обвинуваченого, підтримавши позицію прокурора щодо вироку стосовно водія – жителя Шумщини, що скоїв ДТП і залишив потерпілу на дорозі без допомоги (ч. 1 ст. 289, ч. 1 ст. 286 та ч. 1 ст.135 КК України).

Нагадаємо, що 24 серпня 2020 року житель Шумщини вчинив ДТП на службовому автомобілі батька, наїхавши на дівчину-пішохода на узбіччі дороги біля села Бриків. Водій після наїзду навіть не зупинився й залишив її без жодної допомоги. Внаслідок дорожньо – транспортної пригоди потерпіла отримала травми, кваліфіковані як тілесні ушкодження середньої тяжкості, й після аварії перебувала в небезпечному для життя стані і була позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження внаслідок безпорадного стану.

Апеляційний суд залишив у силі вирок суду першої інстанції про призначення винній особі покарання у виді трьох років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.