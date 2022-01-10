Наркотичні речовини знайшли тернопільські гвардійці у трьох перехожих під час патрулювання.

Про це повідомила прес-офіцерка Національної гвардії України Аліна Новікова. За їхніми словами, чоловіки придбали “солі” у соціальній мережі.

Військовослужбовці 2 батальйону 2 Галицької бригади Національної Гвардії України в ході обстеження прибережно-захисної смуги річки Серет помітили трьох підозрілих осіб. Невідомі підсвічували ліхтариком та шукали щось на поверхні землі.

“Оскільки ці особи рухались в сторону нацгвардійців і надавали багато підстав для підозрювання їх у пошуках наркотиків — вони були зупинені для проведення перевірки. Чоловіки ідучи в сторону військовослужбовців Національної гвардії, помітивши їх. Занервували, і один з них скинув на поверхню землі згорток, обмотаний синьою стрічкою. На запитання патрульних, що знаходиться всередині згортка, затриманий повідомив, що там наркотична речовина, а саме «солі». Придбав товар правопорушник для власного вживання в соціальній мережі. На місці події було вилучено поліетиленовий пакетик на застібку із кристалоподібною речовиною білого кольору, вагою 4 грами”.

Додамо, гвардійці 2 Галицької бригади охороняли громадський порядок на Різдвяні свята. У Тернополі найбільша увага була прикута до місць масового скупчення людей. Завдання служби з охорони громадського порядку в місті виконувало 36 патрульних Нацгвардії.