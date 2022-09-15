Чоловік здав крадену тварину закупівельнику за 7,5 тис. грн.

Райсуд на Тернопільщині призначив п’ять років ув’язнення 37-річному чоловікові, який вкрав корову. Відомо, що крадій здав тварину закупівельнику за 7,5 тис. грн. Поліція затримала чоловіка наступного дня після вчинення крадіжки. Зрештою тварину він повернув і розкаявся у вчиненому. Однак суд взяв до уваги, що чоловік вже має судимість, тож призначив йому суворе покарання, пише Zaxid.net.

Як йдеться у вироку Підволочиського райсуду, крадіжку чоловік скоїв в обід 31 травня. Прийшовши на пасовище, що біля села Криве Скалатської громади, він відіпнув корову і в той же день продав її закупівельнику за 7,5 тис. грн.

Ввечері господар прийшов забрати худобу з пасовища, але її вже не було. Після безуспішних пошуків наступного дня чоловік звернувся до поліції. Крадія виявили оперативно: вже 2 червня прес-служба поліції Тернопільщини відзвітувала, що чоловіка знайшли.

Крадієм виявився вже судимий 37-річний мешканець Скалатської громади. У суді він заявив, що шкодує про скоєне. Корову він повернув господареві.

Суд визнав чоловіка винним у порушенні ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). «Орган пробації оцінив можливість вчинення обвинуваченим повторного правопорушення як дуже високу […] і вважає, що йому слід призначити покарання у виді позбавлення волі, оскільки обвинувачений є суспільно небезпечною особою», – йдеться у вироку.

Тож чоловікові призначили п’ять років ув’язнення. Покарання він відбуватиме, коли вирок набере законної сили після розгляду справи в апеляційній інстанції. До цього часу він повинен перебувати під домашнім арештом. Вирок можна оскаржити впродовж 30 днів.