Сусідка поцупила у жінки-переселенки понад 300 тисяч гривень, які були вшиті у підкладку сумки

Про зникнення великої суми грошей потерпіла дізналася випадково й одразу зателефонувала до поліції. Жінка розповіла, що з її сховку щезло 343 тисячі гривень.

Потерпіла – внутрішньо переміщена особа 1944 року народження, яка уже рік живе в Тернополі. Вона разом з двома тернополянками орендувала в обласному центрі будинок.

Переселенка мала заощадження і зберігала їх вшитими у підкладку сумки. Про те, що коштів не залишилося, дізналася, коли до неї прийшла дочка, аби позичити гроші. Жінка відкрила сховок і виявила з 343 тисяч гривень лише 9 тисяч.

Вона викликала поліцію і сказала, що підозрює сусідку по будинку, оскільки остання два дні тому з’їхала без попередження.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники поліції встановили місцеперебування ймовірної підозрюваної. Жінка перебувала у Бучачі, а коли до неї прийшли слідчі, то одразу зізналася у крадіжці. Вона розповіла, що мала ключ від кімнати сусідки і впродовж кількох місяців витягувала зі сховку гроші.

Зловмисниця на власні потреби витратила майже все. Потерпілій повернула близько 70 тисяч.

24-річній жінці інкримінують частину 4 статті 185 ККУ. Вирішується питання про оголошення їй підозри та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.