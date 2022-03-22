Сусід штовхнув навмисно: на Тернопільщині чоловік впав з риштування і зламав ногу

Житель Бережан отримав тілесні ушкодження, впавши з риштування.

Як повідомив потерпілий, падіння сталося внаслідок того, що сусід навмисне штовхнув конструкцію.

До співробітників відділу поліції у Бережанах звернувся місцевий житель із заявою притягнути до відповідальності 47-річного сусіда, котрий штовхнув риштування і через це потерпілий впав та зламав ногу.

Правоохоронці з’ясували, до конфлікту призвели неприязні відносини між чоловіками.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 (необережне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до двох років.