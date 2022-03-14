Військовий стан для багатьох рієлторів та власників нерухомості став джерелом прибутку. Активувалися заробітки саме тоді, коли у західні регіони почали масово з’їжджатися переселенці з інших міст.

Безкоштовне житло закінчилося і жителі інших областей зайнялися пошуком квартир на тривалий термін. Саме брак вільних місць став причиною шаленого росту цін на нерухомість, пише Свобода.

Переселенці почали скаржитися на те, що заробляти на них почали не лише власники житла, але й посередники. Одні за допомогу у пошуку квартири чи будинку просять від 200 до 500 доларів, а жителі сіл пропонують однокімнатну квартиру за 25 тисяч гривень в місяць. Окрім цього просять додатково оплатити ще 10 тисяч за послугу в поселенні.

– Окрім того, у переселенців просять додатково оплатити ще 10 тисяч за послугу в поселенні, – кажуть у поліції. – Через це просимо ріелторів, власників нерухомості та посередників не зловживати важким становищем переселенців і здавати житло за прийнятними цінами.

Працівники поліції просять рієлторів, власників нерухомості та посередників не зловживати важким становищем переселенців і здавати житло за прийнятними цінами.