“Сумно і прикро”: у Тернополі люди переходили дорогу перед кортежем із загиблим воїном. ВІДЕО

У Тернополі люди переходили дорогу перед кортежем із загиблим бійцем, замість того, аби зупинитися і віддати останню шану захиснику. І це попри те, що попереду колони рухався патрульний автомобіль з мигалками.

Відповідне відео опублікували у Телеграм-каналі “Тернопіль. Труха“.

“Перебігають дорогу перед кортежем «На Щиті».

Куди ж ви спішите, зупиніться та схиліться перед Героями, які віддали своє життя за вас, невже не можна віддати 1 хвилину шани нашим захисникам.

Нема цензурних слів, дуже прикро знаходитись серед таких людей”, – ідеться у дописі.

В коментарях користувачі засуджують таку поведінку перехожих:

“То про що ще ми говоримо… Невже нема 10 хвилин часу… Сумно якось і прикро… Вічна пам’ять!!! ГЕРОЯМ”.

“Ось таке виховання г… Головне – я, моє, мені, для мене. Все решта… То таке. Мене не обходить… Найкращі закінчуються, залишається г…”.

“То не люди!! Як би їх когось везли з родини то би по землі повзало. Мені просто шкода тих хлопців, чоловіків”.

“Більшість людей зупиняються, щоб віддати шану Героям, водії виходять з автівок, пішоходи стають на коліна перед Героями.

Це найменше, що ми можемо для наших Героїв…..

Я думаю, що ті, що перебігали дорогу, просто не зрозуміли хто наближається, з протилежної сторони дороги не видно, та й напевно не всі знають.

Вічна слава нашим Героям!

Велика шана і вдячність!”.

“Який сором!!! Людина віддала життя за те, щоб отаке ходило!!! Люди, схаменіться!!!”.

“Люди, шануйте свої воїнів, які життя віддали, щоб сюди москаль не дійшов. Ми своїх синів навіть похоронити дома не можемо, бо рідна домівка ще в окупації”.