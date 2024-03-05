На Тернопільщині судитимуть кременчанина, який за 3500 доларів США організував незаконне переправлення особи через державний кордон.
Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо кременчанина, обвинуваченого в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Про це повідомляє пресслужба відомства.
За даними слідства, мешканець районного центру в Telegram-каналі розмістив оголошення про допомогу чоловікам призовного віку в оформленні документів на безперешкодний перетин кордону України.
У зв’язку з публікацією до обвинуваченого звернувся тернополянин, якому кременчанин пообіцяв організувати перетин кордону через систему «Шлях», оцінивши свої послуги у сумі 3500 доларів США.
Надалі, він під час зустрічі із тернополянином повідомив про необхідність надати йому частину грошей – 1800 доларів США та копії особистих документів. Передача решти суми планувалась у республіці Польща після перетину державного кордону автомобілем.
Правоохоронці затримали у Тернополі кременчанина при одержанні ним авансу у 1800 доларів США. На даний час обвинувачений перебуває під вартою.
Розслідування у справі здійснювали слідчі СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області.