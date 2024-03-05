Судитимуть кременчанина, котрий за 3500 доларів обіцяв переправити ухилянта за кордон

На Тернопільщині судитимуть кременчанина, який за 3500 доларів США організував незаконне переправлення особи через державний кордон.

Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо кременчанина, обвинуваченого в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Про це повідомляє пресслужба відомства.

За даними слідства, мешканець районного центру в Telegram-каналі розмістив оголошення про допомогу чоловікам призовного віку в оформленні документів на безперешкодний перетин кордону України.

У зв’язку з публікацією до обвинуваченого звернувся тернополянин, якому кременчанин пообіцяв організувати перетин кордону через систему «Шлях», оцінивши свої послуги у сумі 3500 доларів США.

Надалі, він під час зустрічі із тернополянином повідомив про необхідність надати йому частину грошей – 1800 доларів США та копії особистих документів. Передача решти суми планувалась у республіці Польща після перетину державного кордону автомобілем.

Правоохоронці затримали у Тернополі кременчанина при одержанні ним авансу у 1800 доларів США. На даний час обвинувачений перебуває під вартою.

Розслідування у справі здійснювали слідчі СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області.