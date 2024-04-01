Рожищенський районний суд Волинської області визнав винною у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань жінку, яка адмініструвала Telegram-канал з попередженнями про місця видачі повісток

Про це йдеться в рішенні суду, передає “Еспресо.Захід“.

Згідно з матеріалами справи, канал вона вела ще з осені минулого року, а з 28 січня перейменувала його на “Волинь погода”. У месенджері жінка публікувала короткі повідомлення із зазначенням місць, де вручали повістки.

Як зазначається, поширюючи серед військовозобов’язаних дані про місця проведення мобілізаційних заходів, волинянка перешкоджала законній діяльності ЗСУ і інших військових формувань і надавала можливість громадянам України уникнути призову на військову службу та створювала перепони для укомплектування війська.

У суді жінка визнала свою провину, тож суд затвердив угоду про визнання винуватості, яку вона уклала з прокурором. Також суд призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років, але звільнив жінку від його відбування за умови, що вона протягом іспитового терміну не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов’язки.

Відтак вона повинна упродовж двох років періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу, а також не змінювати місце проживання та не виїжджати за кордон без його дозволу. Функціонування її Telegram-каналу припинили правоохоронці.