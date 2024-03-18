Судили школярку, котра пила вино на День святого Валентина

У Тернопільській області судили ученицю 11 класу Язловецької школи, бо вона у Бучачі пила вино посеред вулиці.

Про це йдеться у постанові Бучацького райсуду, пишуть Тернопільські події.

За даними суду, 14 лютого 2024 року о 14.20 год. дівчина у громадському місці по вул. Міцкевича, в м. Бучач Чортківського району (на басейні), розпивала алкогольні напої, а саме вино марки «Кагор», чим вчинила правопорушення, передбачене ч.1 ст.178 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Дівчина розкаялась у злочині, суд обмежився усним попередженням.