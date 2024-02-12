У Тернопільській області судили матір, бо її син їв отруту для мишей.

Про це йдеться у вироку Бучацького райсуду, пишуть Тернопільські події.

За даними суду, 30 грудня 2023 року о 20 год 57 хв мати залишила малолітню дитину, 2022 року народження, без нагляду, який скуштував зернину отрути для мишей, тому дитину було доставлено в Бучацьку ЦКРЛ, внаслідок чого вона ухилялась від виконання своїх батьківських обов’язків.

Мати на суді пояснила, що вона переїхала в місто Бучач на проживання із Херсонської області і винаймає тут житло, де проживає разом із однорічним сином, а також батьком сина. 30 грудня 2023 року її син грався, а вона готувала їсти, коли побачила, що у дитини є сторонній предмет, який він потягнув до рота. Вона витягнула вказаний предмет та звернулася із дитиною у лікарню, де дитині надали необхідну медичну допомогу і відпустили додому, пояснивши, що життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує. Звідки у будинку, який винаймає взялася отрута для мишей пояснити не може, однак після цього випадку сина самого без нагляду не залишає. У вчиненому щиро розкаюється.

Суд обмежився усним попередженням.