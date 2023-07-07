Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, пішов на лікарняний.

Це Суспільному підтвердив його адвокат Олександр Тананакін.

“На лікарняному Михайло Головко перебуває з сьогоднішнього дня, 7 липня”, – сказав Тананакін.

Нагадаємо, в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду вчора, 6 липня, відбулося засідання з розгляду апеляційних скарг прокурора САП щодо запобіжних заходів голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам начальника Тернопільської ОВА. Чергове засідання Апеляційного суду в справі Михайла Головка попередньо перенесли на середу, 12 липня.

Олександр Тананакін сказав, що він планує брати участь у цьому засіданні й готується до нього, але все залежить від Михайла Головка.

Вчора, 6 липня, Спеціальна антикорупційна прокуратура оскаржувала запобіжні заходи заступнику начальника Тернопільської ОВА Ігорю Дем’янчуку та заступнику начальника Тернопільської ОВА Ігорю Гайдуку.

Раніше, САП подала клопотання про відсторонення голови Тернопільської облради.