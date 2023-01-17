Сьогодні, 17-го січня, у Тернопільському міськрайонному суді змінили запобіжний захід для 65-річного підприємця Михайла Палагнюка.

Власника торгово-готельного комплексу «Золоте кільце», що на масиві Східний, підозрюють в організації знищення чужого майна в особливо великих розмірах та незаконному зберіганні зброї (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 КК України). Про це пише видання Тернополяни.

Нагадаємо, судове засідання мало відбутися 10-го січня, однак його перенесли на тиждень: підозрюваний перебував на стаціонарному лікуванні у Тернопільській обласній клінічній лікарні і не міг бути присутнім.

На прохання прокурора розгляд справи відбувався у закритому судовому засіданні. Він зазначив, що це пов’язано з наявністю копій доказів, які наразі не варто розголошувати на загал.

Рішенням суду клопотання слідчого задовільнили частково та змінили запобіжний захід на тримання під вартою терміном до 02.03.2023 року з визначенням застави у сумі 4 мільйони 361 тисяча 500 гривень.

Згідно з рішенням суду, Михайла Палагнюка було взято під варту у залі суду.

Прокурор тернопільської обласної прокуратури Юрій Барабан зазначив, що досудове розслідування триває.

– Прокуратура звернулася з клопотанням про зміну запобіжного заходу одному з підозрюваних у кримінальному провадженні. Відповідно, суд розглянув дане клопотання і частково задоволив. Ми звернулися з своєю пропозицією, відповідно, захист заперечував щодо задоволення даного клопотання. Він вважав, що не потрібно змінювати запобіжний захід. Однак все ж на переконання прокуратури суд дійшов висновку про зміну даного запобіжного заходу, – каже Юрій Барабан. – Ця судова справа не завершена. В даний час проводиться досудове розслідування. Це лише обрання запобіжного заходу. Надалі за результатами досудового розслідування буде прийнято рішення про направлення або не направлення кримінального провадження до суду. Якщо кримінальне провадження направлять до суду, то буде розгляд і справу буде завершено вироком суду.

У випадку, якщо підприємець внесе заставу, його відпустять до початку судових засідань, однак він повинен буде прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їх викликом вимогою за визначеною періодичністю. Також він буде зобов’язаний повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу, утриматися від спілкування з потерпілими, свідками, експертами та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні тощо.