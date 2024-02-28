Мешканку Почаєва, яка виправдовувала напад рф, закликала підтримувати окупантів, засуджено до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури Тернопільським міськрайонним судом визнано винною та засуджено до 5 років позбавлення волі жительку м. Почаїв, яка поширювала у соцмережах дописи та відео про підтримку дій російських загарбників й окупаційних адміністрацій (ч. 1 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Прокурор довів у суді, що мешканка Почаєва через створений нею фейсбучний акаунт на ім’я та прізвище її чоловіка «Олег Мандзій», у березні-квітні 2022 року неодноразово розповсюджувала у мережі Інтернет матеріали про виправдовування нападу рф на Україну, глорифікацію осіб, які здійснювали збройну агресію. Також жінка поширювала антиукраїнські дописи кремлівських пропагандистів, закликала до підтримки збройних формувань та окупаційної адміністрації держави-агресора, писала коментарі про підтримку дій рф у регіональних групах соцмережі «Анонімний Кременець», «Хреновий Почаїв».

Під час судових засідань обвинувачена давала суперечливі показання по справі та не розкаялась у вчиненому.

Дослідивши усі докази, врахувавши ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, суд призначив винній особі покарання за інкримінованими статтями КК України – 5 років позбавлення волі.

Розслідування у справі здійснювали слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.

Вирок ще не вступив у законну силу.