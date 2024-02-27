5,5 років за ґратами проведе ексначальник одного з управлінь Держпродспоживслужби Тернопільщини, якого ДБР викрило на хабарі.

За матеріалами ДБР Тернопільський міськрайонний суд відправив за ґрати на п’ять з половиною років колишнього начальника одного з управлінь ГУ Держпродспоживслужби у Тернопільській області.

Посадовець вимагав хабар у представника місцевого підприємства-імпортера декоративних рослин за безперешкодне проходження фітосанітарного контролю та внесення відповідної відмітки в базу даних «Єдине вікно».

Така процедура є обов’язковою під час митного оформлення товару. За «винагороду» у 600 гривень за одну машину з товаром посадовець обіцяв пришвидшити усі процедури й навіть змінити графік роботи своїх підлеглих, які проводитимуть огляд.

14 квітня 2021 року, під час одержання 8,4 тисячі гривень, фігуранта затримали працівники ДБР спільно з СБУ. У червні 2021 року ДБР завершило розслідування і скерувало обвинувальний акт до суду.

Минулого тижня суд визнав фігуранта винним у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та присудив йому 5,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також суд позбавив його права впродовж 3 років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Процесуальне керівництво здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.