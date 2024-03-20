До трьох років позбавлення волі засуджено жителя Бучача за заклики до повалення конституційного ладу.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За публічного обвинувачення прокурора Тернопільської обласної прокуратури Бучацький районний суд засудив до 3 років позбавлення волі з конфіскацією майна, що є його приватною власністю, окрім житла, жителя Бучача за публічні заклики до насильницької зміни, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади (ч. 3 ст. 109 КК України). Суд апеляційної інстанції залишив у силі вирок суду першої інстанції.

Прокурор довів у суді, що мешканець Бучача з кінця листопада 2019 року до середини липня 2020 року на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook розміщував заклики про насильницьке повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні. Також у дописах він закликав вбивати чиновників і правоохоронців. Свої дії пояснював тим, що 23 січня 2017 року в нього ніби-то викрали автомобіль, однак, на його думку, правоохоронці не вжили всіх заходів для розшуку його автівки.

За вироком суду він проведе 3 роки за ґратами.

Вирок вступив у законну силу.