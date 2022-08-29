У селищі Гримайлів Тернопільської області дружина кріслом побила свого чоловіка у приміщенні Служби у справах дітей.

Про це йдеться у вироку Гусятинського райсуду, повідомляють Тернопільські події.

Підозрювана розповіла, що вона дійсно 20 червня 2022 року близько 09:00 год. у приміщенні служби справах дітей Гримайлівської селищної ради під час словесного конфлікту з чоловіком на побутовому ґрунті долонею лівої руки нанесла один удар в праву ділянку обличчя чоловіка, після чого дерев`яним кріслом, яке знаходилося біля потерпілого нанесла один удар в ліве плече потерпілого.

Додатково пояснила, що конфлікт між нею та чоловіком виник через те, що служба у справах дітей мала намір забрати від них їх малолітню доньку і її чоловік погоджувався з таким рішенням. Такі дії чоловіка її обурили.

Жінка у вчиненому розкаялася.

Суд визнав жінку винною та оштрафував на 510 грн.