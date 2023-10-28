Через сильні пориви вітру в області повалені дерева, пошкоджені покрівлі, десятки населених пунктів – без електроенергії.

Станом на 09:00 28 жовтня, за даними «Тернопільобленерго», без електропостачання перебуває 70 населених пунктів краю, з них 7 – частково. Для відновлення задіяні бригади місцевих РЕМів, повідомляють у ДСНС.

У Кременці на вул. Горбача вітром пошкоджено покрівлю недобудованої будівлі комерційного призначення на площі 200 м.кв. А в с. Горинка Кременецької ТГ Кременецького району внаслідок падіння дерева пошкоджена покрівля житлового будинку.

На автодорозі М-09, поблизу с. Озерна Озернянської ТГ Тернопільського району, дерево впало на проїжджу частину та спричинило ДТП за участі 2-х автомобілів, обійшлося без потерпілих.

У м. Почаїв на вул. Старотаражській внаслідок падіння дерева на проїжджу частину було ускладнено рух транспорту. Для розчистки дороги залучали рятувальників.

Інформація про інші негативні наслідки уточнюється.