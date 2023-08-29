Стрибнув з порому і зник під водою: у ріці на Тернопільщині шукають чоловіка

На Тернопільщині, у Дністрі, шукають чоловіка, котрий зник під водою вчора по обіді.

Як повідомляють у ДСНС, 28 серпня о 13:10 на пункт зв’язку пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення від чергового відділу поліції про те, в селі Худиківці Мельнице-Подільської територіальної громади чоловік зістрибнув із порому під час переправи через Дністер та зник під водою.

До пошуків зниклого чоловіка залучено водолазно-рятувальне відділення спеціалізованої аварійно-рятувальної частини. О 21-й годині пошукові заходи були завершені безрезультатно. Сьогодні вранці роботи відновили.

Відомо, що потерпілий – мешканець села Мельниця-Подільська, 1986 року народження.

Усього з початку цього року на водоймах Тернопільської області загинули 26 людей, в тому числі двоє дітей.