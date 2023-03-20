19-го березня о 19:41 на автодорозі М-09 “Львів-Тернопіль” поблизу села Ярчівці Зборівської міської територіальної громади Тернопільського району відбулося ДТП.

Водій автомобіля Geely Emgrand здійснив лобове зіткнення з вантажним автомобілем марки MAN в результаті чого автомобілі з’їхали у кювет, пише Місто.

На місці події залучався черговий караул 17 державної пожежно-рятувальної частини 2 державного пожежно-рятувального загону Головного управління, по прибутті на місце події першочергово здійснено відключення акумуляторних батарей та знерухомлення автомобілів опорами, виявлено та за допомогою гідравлічного інструменту деблоковано тіла загиблих пасажирів, надано екстрену долікарську допомогу пасажирам легкового автомобіля та передано працівникам ЕШМД.

В результаті ДТП 2 особи загинуло та 2 травмовано.