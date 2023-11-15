14 листопада близько опівночі у селі Великі Вікнини Вишнівецької територіальної громади сталася пожежа в приватному житловому будинку. На місці надзвичайної події виявлено без ознак життя 60-річного власника будинку.

Внаслідок пожежі пошкоджено ліжко, частково пошкоджено одяг потерпілого, а також облицювання стін. Пожежно-рятувальні підрозділи до ліквідації пожежі не залучались.

Ймовірною причиною виникнення пожежі та, як наслідок, загибелі людини стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Сума матеріальних збитків встановлюється.

Ця подія слугує страшним нагадуванням про те, до чого може призвести нехтування елементарними правилами пожежної безпеки. Головне управління ДСНС України у Тернопільській області закликає всіх мешканців краю бути уважними та обережними при користуванні пічним опаленням. Пам’ятайте, що несумлінність у питаннях безпеки може мати невідворотні наслідки!