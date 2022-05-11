Конструктори з Тернополя розробили та впровадили у виробництво потужні і, водночас, тихі електромотоцикли для Збройних Сил України.

Про це передає Укрінформ, повідомляє портал ITsider.com.ua.

«Розробники з тернопільського стартапу ELEEK раніше розробили суперпотужний павербанк для бійців, які захищають Україну на війні, а тепер вони представили електробайк «Елік Атом» для ЗСУ. Розробники доробили байк з урахуванням усіх побажань бійців, а також випробували його у бойових умовах», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особливістю байку є те, що він має “вихід” на 220 Вольт, який дозволяє заряджати його будь-яким зарядним пристроєм, а пробіг на одному заряді до 150 км.

Максимальна швидкість електромотоцикла, який тернополяни вже назвали «Бандеробайк» – 90 км/год.

Українська компанія ELEEK з Тернополя – виробник електротранспорту. Має відзнаку e-Mobility Award. Компанія – новатор та перша торгова марка української промисловості електричних велосипедів. Розпочала свою діяльність з виробництва електровелосипедів з 2010 року. Виготовлені електовелосипеди та електробайки пристосовані до роботи в різних погодних умовах, навантаженнях та інших складних ситуаціях. Зокрема, вони придатні до експлуатації на складному дорожньому покритті або бездоріжжі, в гірській місцевості за максимального навантаження.