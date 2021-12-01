Стало відомо, у які дні на Тернопільщині стається найбільше аварій

Середа і п’ятниця на Тернопільщині — найбільш аварійні дні.

Про це повідомив заступник начальника патрульної поліції області Сергій Ганський. За його словами, це пов’язано із піковими навантаженнями на дорогах.

Більшість аварій пов’язано із перевищенням швидкості і порушенням маневрування. За словами патрульних, часто причиною ДТП стає неуважність.

“Пікове навантаження на дорогах ми фіксуємо у середу, а також це п’ятниця. В середині тижня люди переважно кудись прямують, вирішуючи свої особисті питання, а в п’ятницю роз’їжджаються по домівках. Якщо аналізувати період доби найбільш аварійний, він практично стабільний кожного дня — це ранок з 8 по 10 годину, в обідню перерву, а також вкінці робочого дня — з 17.00 по 20.00. Це пікові навантаження щодо дорожньо-транспортних пригод, а також і щодо кількості потерпілих”, – зазначає Сергій Ганський.

Додамо, щоб попередити аварії, в області застосовують прилади для вимірювання швидкості руху та камери відеофіксації. Вони облаштовані на аварійно небезпечних ділянках.